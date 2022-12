watchfolder_TGR_CAMPANIA_WEB_ED 2 CALENDA POLITICA.mxf

650 milioni di euro programmati per 62 progetti che vanno dalla innovazione alla digitalizzazione ai servizi e al turismo.

il comune di napoli preme l'acceleratore sul pnrr e si avvia alla fase delle gare. certo vi è la preoccupazione che l'aumento dei costi delle materie prime potrebbe far sforare i conti. ma il sindaco Manfredi si dice ottimista.

e il consiglio comunale chiamato a discutere del piano, ma anche del regolamento della movida, ha trovato interessanti punti di convergenza. con Maresca - che è anche presidente della apposita commissione di controllo - che ha ricordato come ci sia il rischio di una perdita di fondi, unitamente a un maggior controllo su eventuali infiltrazione della criminalità organizzata.

dibattito acceso sul nuovo regolamento della movida.

una delibera che punta a mettere regole alla caotica notte napoletana. non solo controllo dei baretti, però. anche una diversa visione della città.

che per continuare ad attrarre turisti deve essere innanzitutto accogliente per i napoletani.

su questo però non tutta la maggioranza che sostiene Manfredi trova una sintesi.