Napoli al lavoro aspettando gli ultimi nazionali

C'era anche Luciano Spalletti a dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic nella camera ardente allestita a Roma. Un gesto sentito e non di pura formalità, quello del tecnico azzurro, che ha lasciato per mezza giornata Castel Volturno e il calcio giocato per l'omaggio all'allenatore serbo, collega apprezzato e amico fuori dal campo. Solo poche ore, perché il lavoro quotidiano è un impegno non trascurabile: rientrano i primi nazionali, Anguissa Lozano e Olivera hanno finito le loro vacanze post mondiale, Zielinski e Kim saranno in Italia martedì. Ci sarà modo anche di ragionare sull'amichevole col Villarreal, utile al di là del risultato per comprendere il livello di preparazione raggiunto dal gruppo e da qualche singolo. Un po' indietro rispetto agli altri Kvaratskhelia, a segno al Maradona su rigore ma non ancora al top: “Dobbiamo riportarlo in fretta al massimo della forma”, ha spiegato Spalletti commentando, senza alcuna preoccupazione, la partita del georgiano. Cinque giorni di lavoro in questa settimana prenatalizia, poi riposo fino al 27 per tornare in campo e preparare la prima del 2023, il 4 gennaio a Milano con l'Inter. Quel giorno tra i convocati potrebbe figurare anche il nome di Berezinsky: per il primo e forse unico rinforzo degli azzurri nel mercato di gennaio è quasi tutto fatto, con Zanoli che chiuderà la stagione alla Sampdoria.