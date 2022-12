"081 - Stand for Naples", l'associazione degli 'expat' napoletani

Sono tutti under 35 con brillanti carriere professionali o da studenti. Tutti però vivono lontano da Napoli. E così all'ennesima rimpatriata di Natale hanno detto: “Perché non fondiamo un'associazione e proviamo a ‘restituire’ qualcosa alla nostra città”. Il sogno, nemmeno troppo nascosto, è di poter tornare a casa un giorno, senza dover sacrificare le legittime ambizioni professionali e di carriera che Milano, Londra New York stanno offrendo loro in questo momento della vita.

I ragazzi di "081 - stand for Naples" si presentano con un'iniziativa legata all'ambiente. Tra sponsor e donazioni, hanno raccolto circa 12mila euro che finanzieranno un'operazione di pulizia del fondale davanti Castel dell'Ovo. L'idea è venuta dai racconti di un amico pescatore: “Ci diceva che con le reti da pesca, tirava su di tutto: copertoni, bottiglie, pezzi di plastica intrappolati all'interno dei pesci - spiegano i ragazzi durante una riunione al Tennis Club Napoli - così ci siamo detti che per esordire avremmo potuto fare qualcosa per la pulizia del mare del golfo di Napoli”.

Ma nell'immediato futuro, l'obiettivo è di mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze per creare un network di supporto a giovani imprenditori, startupper e investitori.

Nel servizio, le interviste ad alcuni componenti dell'associazione: Andrea Garzilli, Umberto Lobina, Edoardo Positano, Gabriella Docimo e Mariastella Pinto.