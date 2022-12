Palazzo Fuga, prove di futuro

Negli ambienti già restaurati a partire dal 1999 il lavoro ,il confronto sul futuro di palazzo Fuga è cominciato, con i primi incontri.

Altre parti richiederanno lunghi e complessi lavori perchè l'ex Albergo dei Poveri voluto da Carlo III è una città nella città: 103mila metri quadri,400 metri di facciata,440 stanze.

I primi 100 milioni arrivano dal capitolo Sud del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'aggiudicazione delle gare,con il coordinamento di Invitalia,entro fine dicembre.

"Luogo per i giovani, per la cultura, la formazione, lo sport, luogo di incrocio di esperienze" spiega il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Riportare alla fruizione un mondo quasi scomparso alla vista di tutti dal terremoto del 1980,tranne brevi parziali ripartenze,sembrerebbe una sorta di missione impossibile.

"Cambia l'approccio, non più megaprogetti , ma un percorso graduale.con attività' anche temporanee,da aggiornare costantemente,sulla base di esperienze di trasformazione urbana europee" dice uno degli esperti internazionali coinvolti, l'urbanista inglese Ricky Burdett.

“Un progetto partecipato, specifica l'assessore all'urbanistica del comune di Napoli Laura Lieto.40 eterogenee proposte di utilizzo sono già arrivate dalla prima manifestazione di interesse”.