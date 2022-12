Il festival della città verticale

Le oltre 200 scale di Napoli sono strade,corridoi ecologici che collegano il centro storico all'area collinare,comunità che consentono di leggere e vivere la città fuori dagli stereotipi.

11 anni fa il manifesto del Coordinamento Scale di Napoli accese i riflettori sulla città verticale.

L'11esima edizione del Festival che si concluderà l'8 gennaio ha chiamato a raccolta tante associazioni ."Oltre 50, adesione senza precedenti,spiega Gabriella Guida,del coordinamento Scale di Napoli,e sono realtà di tutto il territorio campano a entrare in questo modello culturale e ambientale".

Tantissimi gli eventi, il calendario è sul sito www.scaledinapoli.com.

"Un modo per spalmare in maniera più' razionale sul territorio gli enormi flussi turistici che ora impongono riflessioni" dice Carmine Maturo, responsabile del festival.

Non e' casuale la collaborazione con il Segretariato del Patto Europeo per il clima perchè crescono le preoccupazioni legate al dissesto in una fragile città collinare.Tantissime le criticità lungo i percorsi. Dopo 6 anni è stata finalmente approvata la fase esecutiva del Progetto Città Verticale,finanziato con 7.800mila euro.Il Coordinamento Scale di Napoli chiede che i cantieri coinvolgano i residenti.