Ercolano, gli arredi di 2000 anni fa

Nella reggia di Portici, dove Carlo di Borbone aveva inzialmente raccolto i reperti provenienti dai primi scavi archeologici, in mostra gli arredi in legno dell'antica Ercolano, una collezione unica sopravvissuta all'eruzione grazie alle particolari modalita' di seppellimento della citta', diverse da quelle di Pompei.Si potra' visitare per tutto il 2023.

Nel servizio interviste a Francesco Sirano, direttore Parco Archeologico Ercolano, a Gaetano Manfredi, sindaco della Citta' Metropolitana, a Matteo Lorito, Rettore Universita' Federico Secondo, e a Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano