Capri, un concerto per ricordare Guido Lembo

Il Comune capoluogo ha voluto salutare e accogliere gli ospiti che hanno deciso di trascorrere a Capri il passaggio fra il 2022 e il 2023, con un concerto in piazzetta di Gianluigi Lembo, accompagnato dall'Anema e Core Band. Uno show in memoria di suo padre, l'imprenditore dell'ospitalità Guido Lembo, inventore delle notti capresi e di un nuovo modo di vivere l'isola, colui che ha portato attori e divi del cinema a contatto con il grande pubblico. Per una sera musica e parole, nel ricordo di un'indimenticabile Dolce Vita che fu.