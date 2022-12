Traffico paralizzato e rifiuti in strada. Caos prenatalizio a Napoli

Via Cilea, circolaizone in tilt. Ingorghi anche in piazza Medaglie d'Oro, via Stanzione, via Bernini. Vomero preso d'assalto per le spese di Natale e traffico paralizzato. Auto in doppia fila. Cittadini e commercianti chiedono più controlli in strada. 1200 i vigili urbani attualmente operativi a Napoli, ne arriveranno altri 250 ma non prima di marzo prossimo.

Non solo code ma anche rifiuti in strada, soprattutto cartoni, contenitori stracolmi, aiuole piene di cartacce, degrado.

Dal Comune fanno sapere che nei prossimi giorni entreranno in servizio i duecento nuovi dipendenti di Asia addetti allo spazzamento e alla raccolta con incremento di personale nelle 10 municipalità.

Le interviste sono a Mario Fontana del comitato Vivibilità Vomero, e a Marcella Sansoni di Confcommercio Napoli.