Ischia ricorda le vittime della frana a un mese dalla tragedia

A un mese dalla frana di Casamicciola la comunità isolana si stringe in preghiera per ricordare le vittime. Il parroco della comunità colpita dalla tragedia nell'omelia della messa di Natale: “Il peso di quella tragedia deve essere sopportato insieme, non lasciamo sole le vittime di questa tragedia”. Intanto aumenta il numero degli sfollati, dopo la caduta di massi a Lacco Ameno altre 27 persone allontanate dalle abitazioni. Si aggiungono ai 400 residenti di Casamicciola attualmente ospitati negli alberghi dell'isola perché le loro case non sono al sicuro.