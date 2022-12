Covid, De Luca: "Reggiamo, ma prudenza per un Natale sereno"

Un bilancio "assolutamente rispettabile". Le parole del presidente della Regione De Luca dopo l'approvazione della manovra regionale per il prossimo triennio, avvenuta senza ostruzionismo e con senso di responsabilità. Risorse per il diritto allo studio e la cultura, due milioni per il fondo straordinario per i trasporti, impegno sul miglioramento di alcune problematiche in campo sanitario, prima di tutto sulla questione pronti soccorso.

Sulla voce “sanità” della legge di bilancio del Governo il tono si fa duro

Passiamo al covid e ai dati regionali. Quasi 1500 nuovi casi, 7 vittime in tutto, 3 nelle ultime 24 ore. 18 i pazienti nelle terapie intensive. "Reggiamo bene ma manteniamoci prudenti per un Natale in serenità" l'appello del governatore nella consueta diretta facebook.