Pari Avellino, crollano Turris, Giugliano e Gelbison

Foggia corsaro al Liguori. Turris battuta 2-1. Pugliesi in vantaggio con Garattoni. Nella ripresa Maniero riporta la gara in parità. Ma gli ospiti non demordono e trovano il gol della vittoria con Di Noia.

Sconfitta anche per il Giugliano. Al Partenio Lombardi di Avellino il Crotone si impone per 3-2. Campani in gol con Rondinella. Calcio di rigore per il Crotone. Gomez non sbaglia. Nel secondo tempo Giugliano di nuovo avanti con Salvemini. Ma Gomez è scatenato. Prima segna la rete del 2-2 e poi quella del definitivo vantaggio.

Pareggia in trasferta l'Avellino. Finisce a reti inviolate il match tra gli irpini e il Monterosi Tuscia. Biancoverdi condizionati dalle tante assenze. Il tecnico Rastelli è comunque soddisfatto: La difesa- dice- è rimasta imbattuta".

Gelbison travolta al Guariglia di Agropoli dal Monopoli per 5-1. Pugliesi in vantaggio con Pinto. La Gelbison reagisce e trova l'1-1 con De Sena. Poi gli ospiti dilagano. Vanno in gol prima con De Santis, poi nella ripresa con Manzari, Viteritti e infine Starita.

Domani sera Juve Stabia impegnata in trasferta con l'Audace Cerignola.