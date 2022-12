Due giorni in ambulanza, l'odissea di un'anziana malata di covid

Per assistere una donna di 85 anni, malata di Covid e con pregresse patologie al cuore, vari equipaggi del 118 hanno dovuto darsi il cambio su un’ambulanza per quasi due giorni: gli ospedali di Salerno e provincia non avevano posti letto disponibili. A denunciare l'accaduto, l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate'