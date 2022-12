Calabrò: "Da intelligenza artificiale e robotica, le prossime sfide della bioetica"

“Più che dalla biologia, le prossime sfide per la bioetica arriveranno da tecnologia, robotica e intelligenza artificiale”. Ne è convinto Raffaele Calabrò, cardiologo, ex parlamentare e già rettore del Campus Bio Medico di Roma. Da pochi giorni, Calabrò è stato nominato membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, organo consultivo che formula pareri per le istituzioni e che costituiscono la base dell'attività legislativa di Parlamento e Governo.

Su temi come il “fine vita” e la maternità surrogata, la società civile italiana attende da anni una presa di posizione da parte della politica. Ma Calabrò conosce bene anche la sanità campana, essendo stato anche consigliere e assessore regionale e auspica che si punti forte sulla medicina territoriale.

Nel servizio, l'intervista a Raffaele Calabrò.