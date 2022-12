Pesce non tracciato, a Natale sequestrate quasi 5 tonnellate

Solo nel mese di dicembre, in corrispondenza con l'aumento della domanda per le festività natalizie, la Guardia Costiera della Campania ha sequestrato quattro tonnellate e mezzo di pesce. Prodotti ittici non deteriorati o conservati male, ma di cui non si conosce l'origine o con informazioni incomplete sulla tracciabilità e che venduti all'ingrosso o al dettaglio, configurano l'ipotesi della frode in commercio. Si tratta di pesce pescato con ogni probabilità in maniera illegale. In totale, sono 406 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera regionale; tre denunce e 68 sanzioni elevate, per un valore di oltre 88mila euro.

Nel servizio le dichiarazioni dell'ammiraglio ispettore Pietro Vella, Direttore marittimo per la Campania della Guardia Costiera.