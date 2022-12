La Cgil dice no alla manovra

“Una manovra contro il lavoro”. Così la Cgil definisce la legge di bilancio, in corso di discussione in Parlamento. Il sindacato ha proclamato una giornata di sciopero generale: in Campania, i lavoratori incroceranno le braccia per otto ore venerdì 16 dicembre; in piazza del Plebiscito si terrà la manifestazione con le conclusioni affidate al comizio di Francesca Re David, segretaria confederale del sindacato.

Nella nostra regione, la Uil ha scelto di mobilitare i propri iscritti separatamente, giovedì pomeriggio, sempre in piazza del Plebiscito.

I punti più critici nella manovra finanziaria, secondo la Cgil, riguardano pensioni e salari. A fronte dei rincari del costo della vita, non ci sono misure di rivalutazione di stipendi e assegni pensionistici. In più, si accentua la disparità di trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e autonomi, con l'innalzamento a 85mila euro della soglia di reddito entro la quale i titolari di partita iva possono beneficiare della flat tax.

La Cgil non è convinta neanche dalla riforma del reddito di cittadinanza.

Nel servizio, le dichiarazioni di Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli.