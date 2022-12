Ischia, nessun rientro. Occorrono nuove verifiche.

Occorre un monitoraggio più approfondito, con rocciatori, sul costone di Montevico,a Lacco Ameno,che sabato scorso ha visto il distacco di un grande masso finito in strada.Poteva essere una seconda tragedia e l'esito dei sopralluoghi effettuati impone prudenza,altre verifiche.

Il masso è stato rimosso,la strada resta interdetta,si valutano interventi e costi da sostenere.

Le 9 famiglie sgomberate,27 persone,non possono rientrare nelle loro case come gli altri 400 evacuati dalla zona rossa dopo la frana del 26 novembre quando Casamicciola è stata travolta dal fango che ha ucciso 12 persone.

Una silenziosa fiaccolata con 2000 partecipanti ha ricordato le vittime.

Le ferite di Casamicciola e di tutta l'isola sono aperte in un Natale durissimo,in un anno che si chiude tra attesa e preoccupazioni per il futuro con l'inchiesta che dovrà dare risposte su responsablità diffuse e articolate.