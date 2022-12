Il "Boxing Day" di calcio e basket

Stadi e palazzetti dello sport non chiudono per le feste. I più pigri invece potranno godersi lo spettacolo davanti alla tv. La serie B di calcio e la serie A di basket scendono in campo il giorno di Santo Stefano.

Il Benevento di Fabio Cannavaro ospita al “Ciro Vigorito” il Perugia, fanalino di coda del campionato cadetto. I giallorossi vengono da tre risultati utili consecutivi; dopo il pari a Modena, la classifica dei sanniti non consente scivoloni contro gli umbri.

Nel massimo campionato di pallacanestro, la GeVi Napoli affronta al Palabarbuto la Tezenis Verona sperando di ritrovare oltre ai due punti anche la verve offensiva di Robert Johnson, fermo da un mese a causa di un infortunio alla caviglia. La Givova Scafati rende invece visita all'Happy Casa Brindisi.

Le due campane del basket sono appaiate in classifica all'11esimo e 12esimo posto, a quota otto punti. E il 2 gennaio, il Palamangano di Scafati ospiterà il derby.