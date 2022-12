Napoli, ripresi gli allenamenti a Castel Volturno

Dopo due giorni di riposo, seguiti all'amichevole vinta in Turchia contro il Crystal Palace, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Nei prossimi giorni sono previsti i rientri di Anguissa, Olivera e Lozano, mentre per Zielinski e Kim servirà attendere un po' di più. Mercato: Demme via a gennaio?