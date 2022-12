Bonificata l'ex area Eternit, il risanamento va avanti

Con il violino di Uto Ughi, l'orchestra di Santa Sofia e le Quattro Stagioni di Vivaldi, riapre stasera l'auditorium della Porta del Parco di Bagnoli.

Un'infrastruttura inaugurata nel 2010, rimasta inutilizzata per anni, e che ora tornerà a servire la collettività.

Dopo la stagione concertistica natalizia che terminerà il 2 gennaio - tutti gli eventi sono già sold out - questo luogo sarà infatti disponibile a scuole e associazioni e più in generale alla cittadinanza.

Sono tanti i progetti per l'area dell'ex Italsider. Mentre la bonifica va avanti, si pensa a ridare vita a un luogo dalle grandi potenzialità.

Nel servizio, interviste a Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, e a Dino Falconio, subcommissario per Bagnoli.