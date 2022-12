A Capri è già arrivato Babbo Natale

A Capri c'è già aria di festa. In piazzetta è arrivato Babbo Natale, per la gioia dei bimbi, occupando la propria casetta in legno per ricevere le letterine con le richieste di doni. Inaugurata anche la stagione dei mercatini, che andranno avanti fino all'Epifania con i prodotti tipici e artigianali del territorio e dell'isola. Ma la prima giornata di festeggiamenti è stata anche l'occasione per l'accensione dell'albero e delle luci sul campanile. Presente una rappresentanza dei sindaci e degli studenti delle scuole superiori della Val di Sole. E poi la banda folcloristica Bella Capri che ha dato vita allo spettacolo tra putipù, tarantelle, cori e canti della tradizione napoletana.

Nel servizio un saluto di Babbo Natale e un'intervista a Salvatore Ciuccio, assessore all'Infanzia del Comune di Capri.