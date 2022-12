All'Arenaccia nove famiglie ancora senza casa

Almeno tre persone la scorsa notte hanno dormito in auto. A nove famiglie è ancora vietato rientrare in casa, in via Colonnello Carlo Lahalle, all'Arenaccia, a Napoli, dopo l'incendio che fra il 23 e il 24 dicembre ha interessato un supermercato, coinvolgendo le abitazioni circostanti.

I vigili del fuoco devono ancora completare i rilievi, occorre accertarsi dell'agibilità degli edifici.

Si indaga sulle cause, l'ipotesi per ora è quella di un corto circuito.



Nel servizio interviste ad alcuni sfollati, al consigliere della IV Municipalità Raffaele Bonetti e al commerciante Lucio Iavarone.