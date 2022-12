L'anno d'oro delle Catacombe di Napoli

Il record è arrivato poco dopo il Natale: il 28 dicembre staccato il biglietto numero 200 mila del 2022 alle Catacombe di Napoli. Un risultato mai raggiunto prima. Esattamente cinque anni fa la cooperativa La Paranza - che gestisce l'immenso patrimonio sotterraneo del quartiere Sanità - festeggiava 100 mila visitatori. Oggi si brinda al raddoppio: un traguardo che racconta anche la ripresa del settore turistico di tutta la città dopo le incertezze legate alla pandemia.

Il 2022 è stato un anno da incorniciare per La Paranza: dalla visita di Mario Draghi a Marzo, al Premio per l'Innovazione nell'Economia Sociale e il Premio Europeo per il Patrimonio passando per le riprese di "Nostalgia" di Mario Martone e il red carpet di Cannes. Erano partiti in 5 volontari, oggi sono 48 professionisti stipendiati. Un modello di inclusione sociale e di rigenerazione economica e culturale nel Rione Sanità.

Nel servizio la voce di Antonia Mastromo della Cooperativa “La Paranza”