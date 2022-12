Influenza, boom di accessi al Pronto soccorso del Santobono

Non solo covid. I virus che circolano durante le feste natalizie sono tanti e spesso sono proprio loro a rovinarle. L'influenza è tornata a farsi sentire. Quella australiana sta costringendo al letto intere famiglie. Milioni di italiani con febbre alta, disturbi gastro intestinali, dolori muscolari. Siamo nelle settimane del picco.

In Campania i dati dei pronto soccorso raccontano di una impennata di casi. All'ospedale Pellegrini, rispetto allo scorso anno, c'è un incremento di accessi del 7 per cento. Tutti riconducibili a problemi legati all'influenza. E anche se il numero dei ricoveri complessivamente è sceso rispetto al dicembre 2021, il dato dei soli ricoveri per influenza è salito: + 3%. Ma sono soprattutto i bambini il bersaglio prediletto dei virus. Al Pronto soccorso del Santobono solo nelle ultime 24 ora gli accessi sono stati 419: il 75 per cento per sintomi respiratori. Le prossime due settimane saranno ancora difficili, prevedono i medici.

Per fragili, bambini e over 60, la raccomandazione e areare bene i locali, vaccinarsi e tornare alla vecchia mascherina.