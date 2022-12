Ischia, definiti tempi e regole per lo smaltimento e il riuso dei fanghi

Si avvia a risoluzione il problema della rimozione del fango trascinato dal Monte Epomeo a valle nel corso e dopo l'alluvione del 26 novembre scorso a Ischia. Sono quasi 80mila tonnellate di terreno argilloso e detriti arrivati sino al mare.

Pubblicata un'ordinanza ad hoc del commissariato all'emergenza frana che individua due soggetti attuatori degli interventi di rimozione e smaltimento nelle società in house Amca e Sma Campania, che "dovranno attenersi ai principi della difesa dell'ambiente, del riuso dei materiali, dell'economicità e della tutela della concorrenza".

Fra gli obiettivi del piano di rimozione ci sono inoltre la destinazione del materiale riutilizzabile per il ripascimento delle coste e per le attività legate alla messa in sicurezza del territorio e all'edilizia. Con questo provvedimento viene privilegiato il riuso sull'isola del fango limitando il trasporto in terraferma e lo smaltimento in discarica al solo materiale classificato come rifiuto.

Per togliere da case, piazze e strade l'enorme frana serviranno comunque siti di stoccaggio temporanei sull'isola e l'installazione di un impianto di vagliatura mobile del materiale franato; le due società si divideranno i compiti: all'Amca spetterà la rimozione nelle aree urbane e la custodia e vigilanza dei siti di stoccaggio mentre Sma Campania si occuperà di liberare le aree a monte della frana e la caratterizzazione del fango rimosso.