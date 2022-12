Artisti in campo per il Santobono

Un'opera d'arte divisa in tre parti, per raccogliere fondi per il reparto di cardiologia dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.

A Napoli l'iniziativa 'Tappost' andrà avanti fino al 16 gennaio.



Nel servizio, interviste a: Luigi Masecchia, artista; Emanuela Capuano, direttrice Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS; Rodolfo Conenna, direttore generale Santobono Pausilipon; Ugo De Luca, presidente Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS.