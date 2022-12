Su Rai1 Filumena Marturano, il film tv con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo girato a Napoli

Vanessa Scalera, che per il pubblico televisivo è già Imma Tataranni, dal 20 dicembre su Rai1 in prima serata sarà la nuova Filumena Marturano, nel film tv prodotto da Picomedia e Rai Fiction, tratto dal capolavoro che Eduardo De Filippo scrisse per la sorella Titina.

Massimiliano Gallo, il marito nella serie della Tataranni, è don Domenico Soriano, a cui l'ex prostituta diventata sua moglie con uno stratagemma per amore di madre, rivela che uno dei tre figli è suo.

Il regista Francesco Amato mette in scena anche quel che accade al di fuori del testo teatrale, in una Napoli governata dagli uomini in cui Filumena combatte perche i figli sono figli, e sono tutti uguali. La casa della protagonista è a piazza del Gesù (in omaggio a Matrimonio all'Italiana di De Sica). La scena delle nozze è ambientata nella chiesa dei santi Severino e Sossio. Nel cast fra gli altri Nunzia Schiano, Francesco Russo, Massimiliano Caiazzo, Giovanni Scotti e Anna Iodice.

Nel servizio la voce del regista Francesco Amato.