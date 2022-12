Tutti pazzi per il presepe napoletano

Centinaia di migliaia di turisti a Napoli per il lungo weekend dell'Immacolata. La via dei pastori è uno straordinario attrattore con il suo mix di sacro e profano, protagonisti dei nostri tempi e incanto senza tempo. E il presepe è “segno mirabile” per Papa Francesco che nel 2019 gli ha dedicato una lettera apostolica. Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino le voci di Michele Buonincontro, maestro d' arte presepiale, e degli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro.