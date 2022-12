Fabio Cannavaro sul momento d'oro degli azzurri: E' l'anno giusto? "Il Napoli e' forte..."

Un Ciro Ferrara emozionato, commosso, legge la lettera di un papa' alla Fondazione Cannavaro-Ferrara. Il suo bambino oggi grazie a loro e' un 15enne che morde la vita. Si apre cosi' alla Mostra d'Oltremare di Napoli la sesta edizione del Galà Charity Night condotto da Gigi e Ross. 900 ospiti e oltre 100.000 euro raccolti che verranno destinati quest'anno a due importanti progetti benefici. Restituire alla città di Aversa un luogo di aggregazione per i giovani e alla città di Napoli piazze da vivere più decorose e funzionali. Dal 2005 la Fondazione si adopera per fornire supporto a chi è in difficoltà attraverso iniziative solidali. Lo scorso anno e' stato riqualificato il Parco Ciaravolo del rione La Loggetta nel quartiere Fuorigrotta a Napoli.

Tra i pezzi all'asta anche la maglia dell'attaccante del Napoli Kvaratskhelia, assegnata per 2.500 euro. un momento d'oro per gli azzurri che l'ex campione del mondo si auguri continui. E ai nuovi campioni del mondo i complimenti di Ciro Ferrara.

Nel servizio le interviste a Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara.