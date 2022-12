Auguri Totonno: gli 80 anni di Juliano, storica bandiera azzurra

394 partite con la maglia del Napoli, 17 stagioni consecutive con l'azzurro cucito addosso, 12 delle quali con la fascia sul braccio, il ritorno da dirigente in due diverse occasioni, il rimpianto di non aver mai potuto festeggiare uno scudetto. Antonio Juliano, il capitano per eccellenza, ha compiuto oggi 80 anni. Nato il 26 dicembre del 1942 a san Giovanni a Teduccio, dopo la trafila nelle giovanili debutta a 19 anni in prima squadra, in Coppa Italia. Da allora non si muove più, portando il Napoli a sfiorare lo scudetto in almeno due occasioni. Indimenticabile quella della stagione '74/75, quando il duello con la Juve si conclude con lo scontro diretto a Torino. Finisce con lo storico gol di Altafini, da allora core 'ngrato. Juliano resta al Napoli altri 3 anni, prima di chiudere al Bologna una carriera che lo ha visto campione d'Europa e vice campione del mondo con la nazionale. Tornerà a Napoli da dirigente, anche stavolta per lasciare il segno: nell'anno della riapertura delle frontiere porta a Napoli Ruud Krol, 4 anni dopo mette il sigillo all'operazione Maradona. Poi l'ultima parentesi alla fine degli anni 90, con il Napoli in B. Esperienza tutt'altro che memorabile che non offusca il passato: oggi gli auguri della città al capitano Antonio, da sempre per tutti semplicemente Totonno.