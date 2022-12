Forte-gol e il Benevento torna a sorridere

Sette punti conquistati nelle ultime tre trasferte, appena due nelle ultime 3 gare al Vigorito: è il cammino in casa il punto debole del Benevento, che anche a Parma conferma il trend positivo: 1-0 anche al Tardini e, alla luce dei risultati del pomeriggio ora la zona playoff è a soli 4 punti.

Con il rientro di Glik Cannavaro ritrova la compattezza della difesa e con Farias ispirato arrivano anche gli squilli in attacco. Il primo

tentativo di tacco di Improta anticipa di pochi minuti il gol del vantaggio: Schiattarella verticalizza per Farias, il brasiliano segue il movimento di Forte in area e lo serve sulla corsa, preciso nell'angolo il tocco dell'attaccante che non segnava dal 28 agosto. Il Parma avrebbe l'opportunità di pareggiare, il var segnala a Gariglio un tocco di mano di Masciangelo. Paleari respinge il tiro di Vazquez, poi chiude la porta a Inglese e infine raccoglie tra le braccia il pallone respinto dal palo dopo un nuovo tentativo di Inglese. Nel secondo tempo Paleari si conferma in giornata chiudendo con sicurezza su Vazquez, ma è l'unico vero pericolo per il Benevento che controlla il vantaggio senza rischiare neppure dopo essere rimasto in dieci per l'espulsione di El Kaouakibi per un fallo violento su Estevez. Unica nota stonata, Letizia costretto a uscire in barella, serviranno gli esami strumentali nelle prossime ore per valutare la gravità dell'infortunio.