Benevento, a Modena solo un pari

Al termine dei novanta minuti, Modena e Benevento si ritrovano nella stessa situazione di 24 ore fa: appaiate in classifica al dodicesimo e tredicesimo posto, seppur con un punto in più, in allontanamento dalla palude della zona playout.

Allo stadio “Braglia” finisce 1-1 il primo confronto nella storia tra le due società. Accade tutto nel primo tempo. I gialloblu partono forte e al 7' si procurano un calcio di rigore per effetto dell'entrata fallosa di Capellini su Diaw. Dagli undici metri, l'attaccante di proprietà del Monza si fa però ipnotizzare da Paleari, che neutralizza il tentativo degli emiliani di portarsi in vantaggio. I padroni di casa insistono e quattro minuti dopo colpiscono un palo con Tremolada. Ma è il Benevento a sbloccare il risultato. Al 22' Improta serve Acampora che protegge il pallone in area e col sinistro batte Gagno. Il Modena si lancia alla ricerca del pari che arriva sul finire del primo tempo. Tremolada imbecca Diaw che scavalca il numero 1 del Benevento, Paleari, con un pallonetto al minuto 44'.

Pochi brividi per i due portieri nel secondo tempo. Al 48' ancora Tremolada lancia Diaw, Paleari respinge coi piedi. I giallorossi occupano più a lungo la metà campo avversaria, approfittando anche di una superiorità numerica nel finale (Tremolada è costretto a uscire per infortunio e Tesser ha esaurito i cambi) ma senza rendersi mai particolarmente pericolosi, al netto di una conclusione di Tello che finisce a lato. Poco incisivo il rientro di Simy nel reparto offensivo dei sanniti.

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Ponsi (36' st Renzetti), Magnino (27' st Gargiulo), Gerli, Armellino, Tremolada, Falcinelli (19' st Bonfanti), Diaw 6. In panchina: Seculin, Oukhadda, Cittadini, De Maio, Duca, Panada, Mosti, Marsura, Giovannini.

Allenatore: Attilio Tesser

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari, El Kaouakibi (44' st Veseli), Glik, Capellini, Masciangelo (47' st Foulon), Schiattarella (1' st Viviani), Acampora, Karic, Improta, Tello (26' st Kubica), Forte (1' st Simy). In panchina: Lucatelli, Manfredini, Pastina, Perlingieri, Agnello, Ciano, La Gumina.

Allenatore: Fabio Cannavaro



Arbitro: Colombo di Como

Reti: 22' pt Acampora, 44' pt Diaw

Ammoniti: Acampora, Gerli, Viviani.

Angoli 4-3.

Recupero: 2'; 5'.