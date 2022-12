Un test per Capodanno

Per alcuni, l'aperitivo della vigilia di natale, è risultato più indigesto del cenone. Colpa dell'ordinanza del Comune di Napoli che vietava il consumo di bevande in vetro o lattina nelle zone calde di ritrovo dei giovani. Ai decumani, sette persone sono state multate dalla polizia proprio perché intente a brindare con contenitori in vetro, tra loro anche il titolare di un esercizio commerciale.

Il centro antico, insieme ad alcune strade del Vomero, dei Quartieri Spagnoli e il quadrilatero di vicoli in zona Chiai, erano le zone rosse dove era in vigore l'ordinanza e oggetto di controlli da parte di carabinieri, polizia, polizia municipale, e guardia di finanza. Un centinaio le persone identificate e una ventina le attività ispezionate. Come prevedibile, dopo due anni di divieti e restrizioni per paura del contagio da coronavirus, c'era voglia soprattutto da parte dei giovani di tornare a ritrovarsi e festeggiare in strada. Per la gioia di tutti, fuorché dei residenti a Chiaia, da anni impegnati in un braccio di ferro con i gestori dei locali e con l'amministrazione.

Proprio qui, in via Bisignano, le autorità di pubblica sicurezza hanno applicato il dispositivo dell'ordinanza che consentiva la momentanea chiusura in caso di eccessivi assembramenti. La strada dei baretti è rimasta chiusa per un paio d'ore dalle 17.30 alle 19.30, in attesa che il flusso di pedoni si diradasse.

Si replica il 31, il dispositivo di palazzo san giacomo infatti sarà in vigore anche per la vigilia del capodanno. Ordinanze simili, per vietare il consumo di bevande in vetro e regolare le presenze in spazi ristretti, sono state adottate anche in altri Comuni della campania tra cui Salerno e Caserta