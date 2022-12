Strage rapido 904, il ricordo 37 anni dopo

Erano in tanti questa mattina alla stazione centrale di Napoli per la commemorazione delle vittime della strage del rapido 904, in cui persero la vita 16 persone e 267 rimasero ferite. C'erano le istituzioni cittadine e regionali, i sindacati, ma soprattutto c'erano loro, i ragazzi della scuola Scialoja-Cortese di San Giovanni a Teduccio perchè il ricordo di quell'episodio terribile della storia di questo paese, dopo 37 anni in cui ancora non si è fatta piena giustizia, rischiava di affievolirsi.

La bomba esplose alle 19.08. Tutto il paese si fermò, angosciato, incredulo. Su quel treno viaggiava gente comune, napoletani che andavano a ricongiungersi con le loro famiglie per festeggiare il Natale. Eversismo nero, mafia, servizi segreti, un intreccio di interessi su cui non è mai stata fatta piena luce.

Nel servizio l'intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il ricordo del presidente dei familiari delle vittime, Rosaria Manzo, figlia del secondo macchinista di quel treno maledetto che salvò tanti passeggeri grazie al suo eroismo.