"Quel posto nel tempo", il film sulll'Alzheimer

Uno straordinario Leo Gullotta con lo sguardo smarrito, a rappresentare il mondo che svanisce nella testa dei malati di Alzheimer. Quel posto nel tempo il film che lo vede protagonista.

Il regista Giuseppe Alessio Nuzzo ha approfondito un percorso iniziato, sempre 7 anni fa con un cortometraggio ma vissuto per molti anni anche in prima persona in famiglia.

Il film, girato tra Napoli e Sorrento, dopo l’anteprima nelle sale nella giornata mondiale dell’Alzheimer, è atteso a febbraio a Los Angeles per la rassegna Filming Italia e per cominciare il suo percorso internazionale.