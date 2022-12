Maltempo e dissesto del territorio, geologi in campo per la prevenzione

Comprendere il cambiamento climatico per valutare i rischi e per cercare di prevenire, se possibile, i disastri ambientali. In un'Italia sempre più antropizzata e cementificata.

A Napoli la presentazione del progetto 'Return'. Scienza per le comunità resilienti.



Nel servizio, interviste a Domenico Calcaterra, geologo e direttore scientifico della Fondazione Return, e ad Andrea Prota, presidente della Fondazione Return.