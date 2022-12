Napoli, il turismo va a gonfie vele

Mentre in piazza del Plebiscito, salotto della città, viene allestito il palco per gli eventi di Capodanno, napoletani e turisti fanno un primo bilancio di queste feste all'ombra del Vesuvio.

Nelle strade la folla e l'atmosfera richiamano gli anni del pre-pandemia. C'è voglia di stare insieme, di stare all'aperto, c'è voglia di serenità.

Soddisfatti esercenti e operatori turistici. Secondo uno studio, in questi giorni di vacanze Napoli è la sesta città europea più apprezzata, subito dopo capitali del turismo come Parigi, Londra e Barcellona. Ottime notizie anche per le finanze pubbliche. La tassa di soggiorno, considerando tutto il 2022, ha portato alle casse del Comune almeno 14 milioni di euro, questa la stima.