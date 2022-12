Audizione di Legnini alla Camera: " Servono norme e risorse"

Strumenti normativi e risorse. Una richiesta maturata durante l'audizione del commissario per l'emergenza di Ischia Giovanni Legnini alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Tanti i temi toccati. A partire dall'assistenza alla popolazione. "Occorrono

misure - ha detto Legnini - che consentano di sostenere la sistemazione degli sfollati. Oltre 360 persone si trovano presso gli hotel, altre a casa di parenti e amici.

E si fa largo l'ipotesi di un'esenzione fiscale temporanea per i proprietari di alloggi privati che li cedono in locazione. Ma nel corso dell'audizione si è affrontato anche il nodo della rimozione della mole dei detriti generata dalla frana dello scorso 26 novembre. L'idea è quella di accantonare il trasporto via mare che risulterebbe oneroso e di utilizzare parte di questi materiali per il ripascimento degli arenili e la realizzazione di colmate.