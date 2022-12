Pestaggi in carcere, le Onlus: "Si va nella giusta direzione"

Sono 126 le parti civili ammesse dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) al processo per le violenze ai danni dei detenuti avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere sammaritano "Francesco Uccella", in cui sono imputate a vario titolo per reati di tortura, omicidio colposo come conseguenza di tortura (reato contestato solo a ventidue imputati), lesioni pluriaggravate, abuso di autorità, falso in atto pubblico, 105 persone, quasi tutti agenti della Polizia Penitenziaria, ma anche funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e medici dell'Asl di Caserta.

In apertura del servizio le parole del Presidente della Corte d’Assise, Roberto Donatiello e, in chiusura, l’intervista all’avvocato Carmine Malinconico, difensore di parte civile