Salernitana, infermeria piena: ai box anche Maggiore

In attesa della ripartenza del campionato e della riapertura del calciomercato (riflettori su Demme del Napoli), la Salernitana è stata sconfitta nella prima amichevole in Turchia ma soprattutto ha perso per un problema muscolare Giulio Maggiore, già costretto ai box fra ottobre e novembre. Non è il primo infortunio per i granata che, alla ripresa del campionato, dovranno fare a meno anche di Sepe e Mazzocchi