Napoli, buoni spesa da 200 euro distribuiti a mille famiglie ucraine

Alla luce del protrarsi del conflitto armato in Ucraina, e dato il numero significativo di profughi ucraini presenti in Campania e specialmente a Napoli, la Fondazione Grimaldi Onlus ha destinato 200.000 euro per dare un ulteriore aiuto a 1.000 famiglie ucraine fuggite dalla guerra, che dopo mesi continuano a vivere una situazione d’emergenza.

Nel servizio, le interviste a

Luca Marciani - Direttore generale Fondazione Grimaldi

Tetyana Onyskiv Genovese - Direttore tecnico Associazione "Dateci le ali"

Stepan Shepichak - Associazione "SOS Vesuviana"