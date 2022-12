Gli ex Whirlpool si muovono per Ischia

Due sofferenze diverse. La solidarietà a unire idealmente Ponticelli con Casamicciola. I lavoratori dell’ex stabilimento Whirlpool di via Argine (quattro anni di vertenza e l’ennesimo Natale senza certezze alle porte), si sono riuniti in fabbrica per riempire pacchi destinati agli sfollati dell’alluvione che ha colpito l’isola. Completini per bambini, biancheria, indumenti di ogni tipo e per ogni età. Più del materiale consegnato alla Caritas, è il messaggio a fare la differenza