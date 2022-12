Un convento sotto sfratto per una commedia esilarante

"…e che Dio ci Aiuti". Fino a domenica 22 gennaio al Teatro Bracco di Napoli è di scena una nuova commedia di Natale, opera musicale in due atti per la regia di Claudio Insegno. Al lavoro la compagnia stabile al completo, che si esibisce sulle note degli arrangiamenti del maestro Enzo Campagnoli. Sul palco, con Caterina De Santis, Corrado Taranto, Fabio Brescia, Salvatore Misticone e Francesco Boccia.



Esilarante la storia che nasce dall'ingiunzione di sfratto per morosità di un antico convento, con l'obiettivo di trasformarlo in un improbabile agriturismo e prosegue con un morto di cui non si trova il corpo. Ma ha lasciato un biglietto e si riaccende un passato che sembrava sepolto.

Nel servizio l'intervista a Claudio Insegno.