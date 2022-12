Superbonus, l'appello dei costruttori: "Servono regole certe"

Nel 2021 il comparto dell'edilizia contò 19 mila occupati in più nella sola area metropolitana di Napoli, 34 mila in più in in tutta la Campania. Dati forniti dall'istituto di ricerche Cresme che evidenziano l'impatto positivo del Superbonus sul settore. Ora però si registra un preoccupante rallentamento.

Nella sede dell'Acen, l'associazione costruttori edili di Napoli, imprenditori, architetti, ingegneri e geometri si sono dati appuntamento per confrontarsi ed elaborare strategie per pianificare il futuro.

Ne abbiamo parlato con Angelo Lancellotti, presidente di Acen e Massimo Clemente, presidente della "Consulta delle Costruzioni".