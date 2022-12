Forte-gol, e il Benevento torna a sorridere

Vittoria esterna del Benevento sul Parma nel turno infrasettimanale di serie B. A decidere la sfida il gol di Forte al 20' del primo tempo su assist di Farias. Al 34' dubbio rigore concesso ai padroni di casa per un tocco di mani in area segnalato dal Var, dal dischetto Vazquez si fa parare la conclusione da Paleari, poi il portiere giallorosso è bravissimo a respingere su Inglese e infine fortunato a raccogliere il pallone respinto dal palo. Paleari protagonista anche con altri interventi decisivi, nel finale espulso El Kaouakibi per fallo violento su Estevez. Finisce 0-1, Benevento a -5 dai playoff.