Allarme Pnrr: poco personale, Comuni in difficoltà

Dal momento della sua approvazione, il Pnrr viene descritto come una sfida da vincere a tutti i costi, in grado di dare un impulso decisivo per la ripresa delle regioni meridionali.

Ma è una sfida che il Sud rischia di perdere. Secondo la ricerca commissionata dalla Fondazione con il Sud al professor Gianfranco Viesti dell'Università di Bari, il motivo va ricercato nella mancanza di personale in gran parte dei Comuni: in 13 anni si è ridotto del 27%.

“Il personale è poco, e poco qualificato”, spiega il presidente della Fondazione Carlo Borgomeo". “Nel Mezzogiorno, anche a Napoli, ci sono percentuali di dipendenti laureati molto basse, assolutamente insufficienti”.

Sono sei i comuni campani con le maggiori criticità: Giugliano, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Napoli, Caserta e Casoria. Tutti Comuni popolosi.

Emblematico il caso di Giugliano, maglia nera della graduatoria: poco meno di 200 dipendenti per 120mila abitanti.

“Comuni come Bari e Napoli - ricorda Borgomeo - hanno la metà dei dipendenti, rispetto alla popolazione, di città come Bologna e Firenze”.

Eppure, come ricorda il professor Viesti, “la legge che regola il finanziamento dei Comuni - e quindi le possibilità di assumere personale giovane e qualificato - c'è, è di 13 anni fa, è la legge sul federalismo fiscale, ma in questi 13 anni è stata applicata in modo assolutamente distorto e parziale”.

Napoli ha ricevuto fondi considerevoli, ma negli ultimi anni il Comune ha perso il 50% dei dipendenti.

Di conseguenza, spiega Borgomeo, “anche se i progetti presentati venissero approvati ci sarebbero grandi difficoltà nella loro realizzazione, proprio per la carenza di personale”.

Necessario correre subito ai ripari: il rischio è quello di disperdere i fondi provenienti dall'Europa.

“Qui parliamo di disparità ingiustificate”, conclude Viesti, “che non rispondono ai principi della costituzione e alle disposizioni della legge, su cui bisogna fare immediatamente luce e soprattutto intervenire con urgenza, almeno per realizzare le opere del Pnrr”.