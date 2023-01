Allegri contro Spalletti: parole dal sapore di pretattica

Il fischio di inizio di Napoli Juventus, valida per la 18° di Serie A, è alle 20.45 di stasera. Ma in realtà la sfida è iniziata già ieri, con le dichiarazioni dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, prodighi di complimenti, l'uno verso l'altro, con un nemmeno tanto remoto sapore di pretattica.

Una rivalità, quella tra i due tecnici toscani che già l'anno scorso esplose, sempre al Maradona, dopo la vittoria del Napoli per 2 a 1, con un Allegri inviperito verso il collega al quale negò il saluto al termine della gara.

In realtà gli scontri diretti tra i due tecnici vedono sì Allegri in vantaggio, ma solo di una vittoria: 5 per l'ex Milan, contro le 4 di Spalletti. Una sfida nella sfida che si gioca non solo in campo, ma anche davanti ai microfoni.