Allerta meteo arancione su tutta la Campania

Allerta meteo di colore arancione per l'intera giornata sulla Campania. La protezione civile estende l'avviso di criticità fino alle 9 di mercoledì 18 gennaio, con previsione di piogge diffuse, rovesci, temporali e raffiche di vento molto forti. I sindaci sono chiamati alla massima attenzione e ad attivare i centri operativi comunali per gestire eventuali emergenze. Preoccupa la fragilità dei territori a rischio idrogeologico, così come il possibile innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua. Ma è soprattutto il forte vento a spingere molti sindaci a firmare ordinanze per la chiusura di parchi, cimiteri e scuole nelle cinque province della Regione.

E' il caso di Napoli, dove resta chiuso anche il Maschio Angioino. Scuole chiuse anche a Grottaminarda, Sorrento e Torre del Greco e per due giorni a Benevento. A Salerno rimarranno chiusi solamente parchi, giardini, impianti sportivi e il cimitero mentre le scuole saranno regolarmente aperte. Resteranno chiuse a Sapri, dove c'è il divieto di sosta vicino al lungomare per il pericolo di mareggiate. Collegamenti marittimi difficili per le isole campane, Procida e Ischia in particolare: stop a quasi tutti le corse degli aliscafi. In servizio solo le navi traghetto da Napoli e Pozzuoli ma le condizioni meteomarine sono in peggioramento.