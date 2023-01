Allerta meteo prorogata fino alle 12 di domani

Sono arrivate, come previsto, le piogge in Campania dopo il sole e le temperature tutt'altro che invernali che hanno accompagnato anche il Natale. E proprio la mancanza da diverso tempo di piogge fa alzare l'asticella d'allerta con qualche preoccupazione in più.

La protezione civile regionale ha prorogato l'allerta gialla in vigore oggi fino alle 12 di domani - per tutta la Campania - escluso Alto Volturno Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro per temporali, venti forti e mareggiate.

I rovesci e il vento forte stanno interessando tutte le province. Nelle zone interne particolare attenzione per il rischio innalzamento idrometrico e straripamento dei corsi d'acqua e canali di raccolta e smaltimento delle acque.

A complicare maggiormente le cose il vento forte di libeccio, soprattutto sulle zone costiere e le isole del golfo con mare molto mosso. Per questo - dalla tarda mattinata - sono stati sospesi i collegamenti marittimi sia dei mezzi veloci che dei traghetti. Particolare attenzione per Ischia dove - da questa notte - ci sono rovesci intensi.