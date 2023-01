Ambulanza bloccata al Moiariello, indagini sulla morte di un uomo

I lavori di messa in sicurezza del muro e degli edifici di salita Moiariello sono iniziati il 2 gennaio scorso. Dopo la morte di un uomo che ha accusato un malore, con l'intervento dei sanitari del 118 ritardato dalla strada interrotta, il comitato spontaneo racconta: “Non è la prima volta che un'ambulanza resta bloccata qui”. E chiede tempi celeri per i lavori perché “i crolli e le frane sono continui. E anche i camion della nettezza urbana - denuncia il comitato - non riescono a operare. Si crea quindi una situazione di degrado con immondizia dappertutto".