Ancora vittime della strada, muoiono due giovani

Scontro mortale, la scorsa notte, in corso Vittorio Emanuele a Napoli all'altezza dell'istituto Pontano. Coinvolti uno scooter ed una Panda. Il ventenne dello Sri Lanka, che era alla guida del motorino, è morto sul colpo. E' finito in ospedale il passeggero, un connazionale diciottenne. Ricoverato anche il conducente dell'auto, un ventenne. Per ricostruire la dinamica del sinistro al lavoro la polizia locale.

Altro incidente fatale anche in via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano dove una Fiat 500, a bordo della quale c'erano due ragazze, è finita contro un muro. Le due giovani sono state portate in ospedale a Sarno. Nulla c'è stato da fare per salvare la ventunenne che guidava la macchina. Troppo gravi le ferite riportate. La passeggera, vent'anni, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di San Giuseppe Vesuviano.

Nel servizio le indicazioni per guidare in sicurezza di Valentino Mariniello, vice questore aggiunto della Polizia Stradale